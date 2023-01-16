Бильярдистка из Коврова стала чемпионкой России среди девочек до 13 лет. В Екатеринбурге с 3-го по...

Бильярдистка из Коврова стала чемпионкой России среди девочек до 13 лет.В Екатеринбурге с 3-го по 10-е января прошло Первенство России по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» среди мальчиков и девочек.Известно, что в соревнованиях принимали участие 223 спортсмена из 32 регионов страны.По итогам первенства, победительницей стала — 12-летняя Анастасия Клочкова из Коврова.Это не первая победа талантливой школьницы. В 2022-м году Анастасия уже завоевывала бронзу и серебро на чемпионатах России.Фото: сообщество Вконтакте «Город Ковров»