Бильярдистка из Коврова стала чемпионкой России среди девочек до 13 лет.
В Екатеринбурге с 3-го по...
Бильярдистка из Коврова стала чемпионкой России среди девочек до 13 лет.
В Екатеринбурге с 3-го по 10-е января прошло Первенство России по бильярдному спорту «Динамичная пирамида» среди мальчиков и девочек.
Известно, что в соревнованиях принимали участие 223 спортсмена из 32 регионов страны.
По итогам первенства, победительницей стала — 12-летняя Анастасия Клочкова из Коврова.
Это не первая победа талантливой школьницы. В 2022-м году Анастасия уже завоевывала бронзу и серебро на чемпионатах России.
Фото: сообщество Вконтакте «Город Ковров»