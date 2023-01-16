«Ростелеком Контакт-центр» составил рейтинг подарков, которые хотели получить дети на Новый год. На бесплатный круглосуточный номер горячей линии Деда Мороза и его цифровых

«Ростелеком Контакт-центр» составил рейтинг подарков, которые хотели получить дети на Новый год. На бесплатный круглосуточный номер горячей линии Деда Мороза и его цифровых помощников поступило 32 802 звонка. Проект реализован при поддержке «Почты России» и Резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Голосовые сообщения с пожеланиями стали дополнением к традиционным бумажным письмам. Среди самых популярных детских желаний — смартфон,