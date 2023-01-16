Старый Новый год и давние традиции. Во Владимире прошел карнавальный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Из года в год праздничные соревнования проходят 14 января. Этот забег двенадцатый по

Старый Новый год и давние традиции. Во Владимире прошел карнавальный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Из года в год праздничные соревнования проходят 14 января. Этот забег двенадцатый по счету. Перед стартом обязательная регистрация. Каждый участник должен получить свой номер. Анатолий Митрофанов прошел процедуру один из первых. В свои 85 лет он не пропускает ни одного