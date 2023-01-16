Старый Новый год и давние традиции. Во Владимире прошел карнавальный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Из года в год праздничные соревнования проходят 14 января. Этот забег двенадцатый по
<a href="https://33live.ru/novosti/16-01-2023-dedy-morozy-i-snegurochki-v-12-om-novogodnem-zabege.html" target="_blank">Деды Морозы и Снегурочки в 12-ом новогоднем забеге</a> - Старый Новый год и давние традиции. Во Владимире прошел карнавальный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Из года в год праздничные соревнования проходят 14 января. Этот забег двенадцатый по
[url=https://33live.ru/novosti/16-01-2023-dedy-morozy-i-snegurochki-v-12-om-novogodnem-zabege.html]Деды Морозы и Снегурочки в 12-ом новогоднем забеге[/url] - Старый Новый год и давние традиции. Во Владимире прошел карнавальный забег Дедов Морозов и Снегурочек. Из года в год праздничные соревнования проходят 14 января. Этот забег двенадцатый по