Она приступила к работе с 16 января.

Дмитрий Наумов назначил Елену Запруднову вице-мэром по социалке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Владимира.Она приступила к работе с 16 января. Елена Вячеславовна будет курировать образование, культуру, туризм, спорт, молодежную политику, ЗАГС и комиссию по делам несовершеннолетних.Госслужащая родилась во Владимире. В 1998 году окончила местный педагогический университет по специальности «история». В 2005 году получила диплом Московской финансово-юридической академии по специальности «юриспруденция». Прошла путь от воспитателя в детском саду до заместителя директора департамента образования региона. Работала учителем истории и инспектором по охране труда.Замужем. Воспитывает двух дочерей.Напомним, что её предшественницей была Елена Малик, которая проработала на своём посту менее полугода.