Рост спроса на кредиты сделал банки разборчивее.

Рост спроса на кредиты сделал банки разборчивее.В России третий год подряд растет количество отказов по ипотечным заявкам. В начале 2020 года банки отказывали примерно каждому четвертому потенциальному заемщику. К началу 2023 года доля отказов увеличилась до рекордных 46%.Одной из причин роста количества отклоненных заявок стало увеличение спроса на ипотеку. Ставки, близкие к нулю, отсутствие первоначального взноса, семейная ипотека – появление данных программ увеличило доступность кредитов и расширило аудиторию заемщиков. У банков появилось множество новых клиентов, не с самым лучшим кредитным рейтингом, которым кредитные организации отказывали чаще всего.Отказ по ипотечной заявке напрямую зависит от кредитного рейтинга заемщика. Например, у клиентов, рейтинг которых составляет более 900 баллов, доля отказов по ипотеке составляет 27%. Заемщикам же с рейтингом до 200 баллов отказывают в 80% случаев.Расчетом кредитного рейтинга заемщика занимаются бюро кредитных историй, в которых хранится информация о выплатах по оформленным им займам.При расчете рейтинга учитываются следующие параметры:– наличие или отсутствие кредитов в прошлом;– возраст истории выплат по кредитам;– наличие просрочки по выплатам;– объем долговой нагрузки;– частота запросов на проверку собственной кредитной истории.Проверить свой кредитный рейтинг можно через Госуслуги. На сайте можно заказать перечень тех бюро кредитных историй, где хранятся данные по вашим выплатам. Затем надо обратиться непосредственно в эти бюро.Каждый гражданин имеет право два раза в год бесплатно запросить историю выплат по кредитам в каждом бюро. Запросы можно подавать как лично, так и через посредника.