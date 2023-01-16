У многодетных семей копятся долги за услуги ЖКХ, полагает парламентарий.

У многодетных семей копятся долги за услуги ЖКХ, полагает парламентарий.В декабре 2022 года в России подорожали услуги ЖКХ. Максимально в регионах стоимость воды, газа, тепла и электричества увеличилась на девять процентов. В нижней палате парламента полагают, что новые цены сильно ударили по кошелькам многодетных семей, и предлагают меры по улучшению условий их жизни.Так, в России могут изменить правила оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. В частности, предлагается разрешить тратить на "коммуналку" средства материнский капитал. По данным газеты "Извести", с подомной инициативой выступили в Госдуме. Предложение направлено в Правительство РФ.Депутат Яна Лантратова полагает, что новая мера позволить многодетным семьям сэкономить до 100 тысяч рублей в год. В письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой она подчеркнула, что некоторые семьи не справляются с финансовой нагрузкой, то есть у них растут долги за услуги ЖКХ. Об этом сообщает .По данным портала , парламентарий отметила, что максимальный рост тарифов коммунальных услуг в ряде регионов России составил девять процентов. Как уточняет , депутат ГД добавила, что многодетным семьям становится трудно содержать квартиры большого размера, которые им положено. Именно поэтому предлагается разрешить оплачивать услуги ЖКХ из средств материнского капитала.