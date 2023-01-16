Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о тяжелых испытаниях.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о тяжелых испытаниях.74-летняя вдова советскогоактера театра и кино Николая Караченцова Людмила Поргина в конце прошлого годаоказалась в больничной палате. Женщине диагностировали гипертонический криз и тахикардию.Но даже после выписки ситуация не улучшилась.После новогоднихпраздников и отдыха в санатории в городе Сочи, вдова Караченцова пожаловаласьна боль в коленях. Врачи диагностировали у Поргиной обострение подагры иотправили на повторную госпитализацию. Оказавшись в стенах больницы, Людмила Андреевнарассказала о мучительных пытках.Ежедневно вдова НиколаяКараченцова вынуждена поставлять свои руки и вены под уколы. Посиневшая Поргинауже ждет выписки, что поскорее закончились бесконечные процедуры. И хотяотношение врачей к актрисе очень хорошее, Людмила Поргина больше всего на светехочет поправиться."Врачи аккуратны, хотя я им, шутя, говорю: "Вы какфашисты. Что только со мной не делаете!" — откровенничает Людмила Андреевна.По слухам,здоровье актрисы сильно пошатнулось на фоне конфликтов в театре "Ленком".Поргина поругалась с руководителем театра Марком Варшавером, из-за чегоиспытала сильный стресс. Женщина не согласна с тем, что ее ставят исключительнов массовку и желает добиться справедливости.