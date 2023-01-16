Губернатор Владимирской области Александр Авдеев исполнил мечту маленького мальчика из...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев исполнил мечту маленького мальчика из ДокучаевскаГубернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал о том, как поздравил с Новым годом ребенка из Докучаевска. В рамках акции "Елка желаний" Александр Авдеев, находясь в городе Докучаевске ДНР, узнал о мечте его маленьгого жителя. Женя Остапов хочет стать настоящим футболистом."Здорово, что у нас проходит такая акция, как «Елка желаний». Она помогает сделать наших детей счастливыми. Вдвойне приятно дарить радость тем, кто с рождения видел только бомбежки", - написал Александр Авдеев в своем телеграм-канале.Теперь для достижения цели у Жени Остапова есть профессиональный мяч и форма. Александр Авдеев выразил надежду, что Женя будет серьезно заниматься и обязательно попадет в большой футбол."Рад побывать в роли Деда Мороза и исполнить еще одно детское заветное желание!" - отметил губернатор.Фото и видео: https://t.me/avdeev_o_vazhnom