Глава региона посетил Луганскую Народную республику, пообщался с владимирскими бойцами, которые...

Глава региона посетил Луганскую Народную республику, пообщался с владимирскими бойцами, которые выполняют сейчас задачи по защите рубежей нашей страны. Кадры из зоны СВО появились в официальном аккаунте губернатора Александра Авдеева, а также в телеграм-канале владимирского военкора Романа Боровкова СВОи33. Мобилизованным нашего региона глава региона привёз необходимую технику и лично встретился с земляками.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Пообщался с ребятами, передали им комплекты одежды, передали коптер. Подвезли немного материально-техническую часть в штаб армии. Отправили аккумуляторы, которые просили наши части, пообщались с бойцами. Ситуация наладилась за последние пару месяцев. И по форме, и по питанию, и по боевому снабжению. И морально-боевой дух находится на очень высоком уровне.