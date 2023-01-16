В подшефный Владимирской области город Докучаевск отправлена новая партия гуманитарной помощи. В...

В подшефный Владимирской области город Докучаевск отправлена новая партия гуманитарной помощи. В нее вошли 140 ноутбуков, 30 компьютеров и другая оргтехника для школ города.Из-за близости к линии фронта, дети Докучаевска Донецкой Народной республики сейчас учатся дистанционно. Потому такая поддержка поможет учителям качественнее обучать школьников, уверены в администрации. Часть техники поступит и на предприятия жизнеобеспечения Докучаевска для организации их бесперебойной работы. Наш регион также продолжает помогать восстанавливать разрушенные ВСУ социальные объекты и жилые дома.