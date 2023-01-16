Администрация города Владимира инициировала проверку работы городского общественного транспорта, на работу и интервалы движения которого регулярно жалуются жители областного центра и

Администрация города Владимира инициировала проверку работы городского общественного транспорта, на работу и интервалы движения которого регулярно жалуются жители областного центра и микрорайонов. В первую очередь в мэрии обратят внимание на нарушения графиков движения автобусов и троллейбусов, в том числе, передвигающегося по маршрутам в Юрьевец, Энергетик, Коммунар и т.д. Горадминистрация фиксирует, что жители города справедливо жалуются