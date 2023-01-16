Мошенник из Мурома похитил у местных жителей более 3,8 млн рублей. Стало известно, что мужчина...

Мошенник из Мурома похитил у местных жителей более 3,8 млн рублей.Стало известно, что мужчина вступил в сговор с «неустановленными лицами», которые звонили на телефоны людей, проживающих на территории Владимирской, Нижегородской и Брянской областей. Он рассказывал ничего не подозревающим гражданам о происшествиях, которые (якобы) случались с их близкими и родными.Злоумышленники узнавали о накоплениях и убеждали людей в необходимости передачи денежных средств, чтобы помочь пострадавшим.Обвиняемый житель Мурома приезжал по конкретным адресам и, представившись «лицом, действующим по поручению представителей правоохранительных органов», получал крупные суммы.Таким образом были совершены преступления в отношении 19 граждан, а ущерб превысил 3,8 млн. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com