Мошенник из Мурома похитил у местных жителей более 3,8 млн рублей.
Стало известно, что мужчина...
Мошенник из Мурома похитил у местных жителей более 3,8 млн рублей.
Стало известно, что мужчина вступил в сговор с «неустановленными лицами», которые звонили на телефоны людей, проживающих на территории Владимирской, Нижегородской и Брянской областей. Он рассказывал ничего не подозревающим гражданам о происшествиях, которые (якобы) случались с их близкими и родными.
Злоумышленники узнавали о накоплениях и убеждали людей в необходимости передачи денежных средств, чтобы помочь пострадавшим.
Обвиняемый житель Мурома приезжал по конкретным адресам и, представившись «лицом, действующим по поручению представителей правоохранительных органов», получал крупные суммы.
Таким образом были совершены преступления в отношении 19 граждан, а ущерб превысил 3,8 млн. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.
Фото: pxfuel.com