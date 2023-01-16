Порядка 21% проголосовали за вариант "Система биометрической оплаты".

Жители Москвы приняли участие в опросе, выбрав новое название для сервиса оплаты в общественном транспорте Face Pay. Порядка 21% проголосовали за вариант "Система биометрической оплаты", сообщает сайт "Активного гражданина".Опрос среди москвичей стартовал еще осенью 2022 года. Было предложено несколько вариантов: "Оплати улыбкой", "Система биометрической оплаты", "Лицо Москвы", "Оплата взглядом", "Облик" и "Это должны решать специалисты". В общей сложности в голосовании приняли участие 195 485 человек.Второе месте после "Системы биометрической оплаты" получило название "Оплати улыбкой". За него свой голос отдали порядка 19% респондентов. По 15% получили варианты "Лицо Москвы", "Облик" и "Это должны решать специалисты". На последнем месте с 14% оказалось название "Оплати взглядом".Ранее руководитель Дептранса Максим Ликсутов рассказал об изменениях в билетной системе города в 2022 году. Он напомнил, что осенью минувшего года на всех станциях Московского центрального кольца заработала система Face Pay.Она позволяет оплачивать поездки с помощью биометрии, поделился он. Также сервис стал доступен в столичном метро, параллельно его тестируют в наземном транспорте.