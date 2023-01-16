На владимирском участке новой трассы М-12 интенсивность движения выросла более чем в два...

На владимирском участке новой трассы М-12 интенсивность движения выросла более чем в два разаАвтодор посчитал количество автомобилей, которые ежедневно проезжают по новой магистрали М12 в черте Владимирской области. Интенсивность движения по трассе по сравнению с первой неделей эксплуатации в новом году выросла более чем в два раза.Рекорд был поставлен 30 декабря. За сутки по участку Петушки - Владимир проехали почти 13 с половиной тысяч автомобилей. Этот же маршрут стал самым популярным в новогодние каникулы. В январе среднесуточная интенсивность на этом отрезке выросла до девяти тысяч автомобилей, на участке от Владимира до Гусь-Хрустального - перевалила за шесть тысяч. Легковых автомобилей в потоке заметно больше. 60 процентов всех машин - с московскими, владимирскими и нижегородскими номерами.