Народные приметы на 17 января 2023 года: без чего нельзя выходить из дома на Зосиму? Хотя 17...

Народные приметы на 17 января 2023 года: без чего нельзя выходить из дома на Зосиму?Хотя 17 января Православная церковь и почитает память преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского, который проповедовал христианство в III – IV веках, в народном сознании этот день ассоциируется с Зосимой Соловецким, одним из основателей Соловецкого монастыря, который считается покровителем пчеловодов.В этот день Зосиме молятся о хорошем сборе мёда. И хотя память святого отмечается в другой день, эту дату в народе прозвали Зосима-пчельник.В праздник предки устраивали гуляния, гадали, а также изгоняли нечисть и зло из своих домов. Чтобы задобрить Зосиму, на стол обязательно ставили мёд как в чистом виде, так и в сотах, а также приготовленные из него лакомства, например, медовые ириски или пряники.Существовала у наших предков примета, что 17 января в день Зосимы нельзя выходить из дома без оберега, который обычно делали из чертополоха – главного защитника от злых духов. Ладанку с чертополохом носили на шее у креста.Считалось, что в последние Святочные дни нечисть особенно активна. Поэтому проводили обряд изгнания черта. Наряжались в вывернутые наизнанку тулупы и брали в руки ухваты и кочерги, которыми «били» мужика, заранее выбранного на роль беса, пока он не сбросит тулуп, чтобы после вернуться к ряженым в человеческом виде. На месте разборок разжигали костер, через который каждый пытался перепрыгнуть. Считалось, что это принесет человеку счастье и здоровье, поможет заручиться поддержкой высших сил.17 января все незамужние девушки обязательно гадали на суженого.Чего нельзя делать 17 января 2023 года:- Не вздумайте занимать или брать в долг. Любые финансовые сделки к хорошему не приведут, рискуете потерять все накопления.- Беременным женщинам не стоит общаться с незнакомыми мужчинами. Предки верили, что под видом галантного ухажера с женщиной говорит бес, который заберет душу.- На праздник лучше не планировать дальних поездок, так как в дороге могут произойти несчастья.- Не стоит говорить о плохом и упоминать в беседе злых духов, потому что они могут услышать вас и оказаться рядом, чтобы забрать силы и радость.- День совсем не подходит для охоты или рыбалки. Убийство животных приведет к несчастьям, а также к финансовой яме.- Нельзя выбрасывать объедки и остатки в мусорный контейнер, лучше отдать их животным. Считается, что тот, кто избавится от еды «неправильным» образом, долго будет жить только на хлебе и воде.- Если в день Зосимы дует сильный ветер, нельзя выходить из дома- По приметам, нельзя 17 января пить спиртные напитки, а после выходить на улицу, – темные силы могут захватить разум выпившего и подтолкнуть человека на преступление.Народные приметы на 17 января:Ранним утром снег покрыл деревья – меда будет много;Лиса забежала во двор – к беде;Светит солнце – наступят сильные морозы;Домашние животные не хотят ест, значит скоро в город придет оттепель;Солнце на закате окрасило небо в алый цвет, на следующей день поднимется сильный ветер;Погода в этот день показывает будет ли теплой осень;Фото: www.pxfuel.com