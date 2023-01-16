У артистки были проблемы с легкими.

У артистки были проблемы с легкими.В минувшие выходные пришла печальная новость: не стало Инны Чуриковой. Артистка ушла на тот свет, прожив 79 лет. В качестве причины смерти актрисы называют остановку сердца. Что происходило в последние дни со звездой советского и российского театра и кино, рассказал директор "Ленкома" Марк Варшавер.По словам артиста, Инна Михайловна встретила Новый год дома. Позже актриса из-за плохого самочувствия оказалась в больнице, где прошла обследование. Находясь в медучреждении, Чурикова выходила на связь с Варшавером. Марк Борисович вспоминает, что коллега за неделю до смерти "кокетничала и смеялась".Чурикова хотела сыграть в новом спектакле вместе с Александром Збруевым, однако ее планам не суждено было сбыться. По словам Варшавера, у актрисы появились проблемы с легкими. В последние дни артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, из чего можно сделать вывод, что они прошли для нее в муках.Церемония прощания с Инной Чуриковой запланирована на вторник, 17 января. Она пройдет в "Ленкоме". В тот же день артистку похоронят на Троекуровском кладбище, где, несомненно, соберутся многочисленные друзья, коллеги и поклонники.