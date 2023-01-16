Звезда отдыхала в Сочи.

Звезда отдыхала в Сочи.Плотный график лишает Ольгу Бузову отдыха, поэтому путешествие для нее – это всегда большое событие. Например, недавно звезда отправилась в Сочи, где решила покататься на лыжах. В своем телеграм-канале поющая телеведущая опубликовала целую серию снимков, сделанных в горах.Бузова также выложила видео, в котором запечатлен момент ее "эпичного падения". Дело в том, что телеведущая встала на лыжи спустя долгое время, и эта ошибка стала для нее, можно сказать, роковой. Любой навык, как известно, необходимо тренировать. В какой-то момент она рухнула с высоты собственного роста на снег.К счастью, Ольга ничего себе не сломала, хотя вероятность травмирования была высотка, ведь падение было весьма резким. Наверняка, Бузова получила несколько синяков, которые некоторое время будут ей напоминать о несчастном случае, произошедшем с ней в горах.Преданные поклонники по-доброму посмеялись над инцидентом вместе с Ольгой Бузовой, однако некоторые словно сплясали на костях телеведущей. Толпа интернет-пользователей высмеяли звезду за позерство и неумение ездить на лыжах. "Идиотка", "Не жалко", "Уровень лыжницы у вас невысок", "Моя бабушка лучше катается", – написали люди.