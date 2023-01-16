Неизвестный расстрелял трех уличных собак около деревни Холопово, Александровского района. Когда псов нашли, двое из них были уже мертвы, сообщили местные жители «Шестому каналу». Только

Неизвестный расстрелял трех уличных собак около деревни Холопово, Александровского района. Когда псов нашли, двое из них были уже мертвы, сообщили местные жители «Шестому каналу». Только одну собаку удалось доставить в ветклинику и оказать медицинскую помощь. «Люди, да что ж это такое, да как же можно? Расстрелять животных. Как же можно то. Да что же вы