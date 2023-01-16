Запасной наследник престола обижен.

"Запасной" наследник престола обижен.Принц Гарри и Меган Меркл, отказавшись от королевских обязанностей и переехав в США, стали охотно рассказывать, как плохо им жилось в Великобритании. Сначала казалось, что пара ограничится лишь несколькими откровенными интервью, но они пошли дальше. Сначала вышел документальный фильм, в котором супруги поведали о браке, который всячески испытывала на прочность королевская семейка. А недавно герцог Сассекский представил автобиографическую книгу "Запасной", в которой высказал все, что хотел, о своих родных.Мемуары принца Гарри – это, можно сказать, нож в спину его брата Уильяма. В книге муж Меган Маркл представил родственника далеко не в лучшем свете. Герцог Сассекский подремонтировал всему миру обиду на брата, который якобы всегда был на первом месте для родителей. Гарри, как он сам сказал, всегда был менее важен для родственников.Складывается впечатление, что младший сын принцессы Дианы сводит счеты с Уильямом. Уже после выхода книги Гарри заявил, что его органы могли бы использовать, если бы они понадобились его старшему брату. Герцог Сассексий уверен, что его судьбу повторят младшие дети Уильяма, так как те тоже являются запасными наследниками престола.