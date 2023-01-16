Близкий друг Никиты Михалкова поделился положением режиссера.

Близкий друг Никиты Михалкова поделился положением режиссера.Госпитализированныйрежиссер и сценарист Никита Михалков сильно напугал своих многочисленных поклонников.У 77-летнего мужчины обнаружили пневмонию, несколько дней он провел вреанимации. Помимо прочего, у мужчины подозревали и коронавирус, но, к счастью,это диагноз не подтвердился. Сейчас вернувшийся с того света автор "Рабылюбви" и "Утомленных солнцем" потихоньку возвращается к прежнейрутине.Актуальными даннымио здоровье Никиты Сергеевича делится его друг и коллега Николай Бурляев. По егословам, Михалков чувствует себя нормально, у него постепенно восстанавливаетсяаппетит. По словам кинодеятеля, высокой температуры у режиссера уже нет."Он врабочем состоянии", — рассказывает подробности коллега Михалкова. Кромеэтого, Бурляев добавил, что Никита Сергеевич уже работает удаленно — прямо впалате занимается проектами.Поклонники неподдерживают режиссера в его стремлении как можно быстрее вернуться к работе. Конечно,фанаты Михалкова понимают, что за время болезни он погряз в долгах — непрочитанныесценарии, съемки и встречи. Но, в то же время, публика желает Никите Сергеевичупокоя и восстановления.