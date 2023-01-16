Близкий друг Никиты Михалкова поделился положением режиссера.
Близкий друг Никиты Михалкова поделился положением режиссера.
Госпитализированный
режиссер и сценарист Никита Михалков сильно напугал своих многочисленных поклонников.
У 77-летнего мужчины обнаружили пневмонию, несколько дней он провел в
реанимации. Помимо прочего, у мужчины подозревали и коронавирус, но, к счастью,
это диагноз не подтвердился. Сейчас вернувшийся с того света автор "Рабы
любви" и "Утомленных солнцем" потихоньку возвращается к прежней
рутине.
Актуальными данными
о здоровье Никиты Сергеевича делится его друг и коллега Николай Бурляев. По его
словам, Михалков чувствует себя нормально, у него постепенно восстанавливается
аппетит. По словам кинодеятеля, высокой температуры у режиссера уже нет.
"Он в
рабочем состоянии", — рассказывает подробности коллега Михалкова. Кроме
этого, Бурляев добавил, что Никита Сергеевич уже работает удаленно — прямо в
палате занимается проектами.
Поклонники не
поддерживают режиссера в его стремлении как можно быстрее вернуться к работе. Конечно,
фанаты Михалкова понимают, что за время болезни он погряз в долгах — непрочитанные
сценарии, съемки и встречи. Но, в то же время, публика желает Никите Сергеевичу
покоя и восстановления.