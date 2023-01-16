SHAMAN поддержал россиян.

SHAMAN поддержал россиян.Певец и композитор SHAMAN является сегодня одним из самых востребованных молодых артистов в России. Миллионы граждан полюбил его за патриотическую позицию и музыкальные композиции, наполненные любовью к Родине.А ведь еще в прошлом году артист стал настоящим открытием для отечественной эстрады. Он буквально ворвался в топы музыкальных хит-парадов с песнями "Я русский" и "Встанем". Кроме того, Ярослав Дронов шикарно исполняет гимн России на собственный манер.Этим композициями он порадовал жителей освобожденных от преступного киевского режима жителей Мариуполя и Луганска. SHAMAN своими хитами поставил на уши жителей Донбасса, воссоединившихся с Россией.Конечно, виды разрушенных населенных пунктов, попавших под обстрелы нацистов, произвели шок на певца. Однако Ярослав Дронов подчеркнул в интервью , что город – это здания, а люди. Именно для этих несломленных духом людей спел музыкант. SHAMAN выступил в доме культуры, который еще совсем недавно находился под вражеским огнем.Меж тем, для певца было важно поддержать россиян. "Моя команда приложила максимум усилий для того, чтобы концертное шоу в Мариуполе и Луганске запомнилось всем надолго и стало ярким началом этого года", – цитируют Ярослава Дронова "".