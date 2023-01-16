КБ Туполева.
Испытывают новый самолет в аэродинамической трубе.
Пять испытаний- пять раз у самолета отваливаются крылья.
Лучшие умы не знают что делать.
Кто-то говорит "Позовем умельца дядю Васю из пятого цеха он что-нибудь придумает".
Дядя Вася приходит, смотрит и дает заключение "В месте крепления крыльев к фюзеляжу нужно просверлить дырки".
Никто не верит , но деваться некуда и сверлят.
Испытания-на отлично.
Дядя Вася на пресс-конференции-"Я это еще на туалетной бумаге подметил, там где дырки никогда не рвется".
еще анекдот!