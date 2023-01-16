Собинская межрайонная прокуратура через суд требует расселить жильцов аварийного дома № 1 по улице Центральная площадь. Надзорное ведомство подключилось к решению проблемы после выхода

Собинская межрайонная прокуратура через суд требует расселить жильцов аварийного дома № 1 по улице Центральная площадь. Надзорное ведомство подключилось к решению проблемы после выхода сюжета «6 канала» в эфир. 11 января в многострадальный дом пришла комиссия. Здание осмотрели и поговорили с местными жителями. Александр Шкавцов, представитель жильцов аварийного дома Буквально на следующий день после выхода