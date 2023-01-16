Стало известно о скором прибавлении у Джигага и Оксаны Самойловой.

Стало известно о скором прибавлении у Джигага и Оксаны Самойловой.В декабре Джиган и Оксана Самойлова отметили 10-летнюю годовщину со дня свадьбы, в честь чего вновь поженились, а затем, взяв с собой четверых детей, улетели вначале в ОАЭ, а затем на Маврикий.Оксана, регулярно транслирующая в Сеть семейную жизнь вплоть до мелчайших подробностей, поделилась вначале грустной новостью: она так много времени провела на яхте и в воде, что жутко обгорела. Пострадавшая на отдыхе из-за активности солнца Оксана выложила фото с практически бордовым лицом, сопроводив ее ироничной подписью: "Кажется, мне ******. Подрумянился кабанчик".И, пусть отдых омрачился ожогом кожи, положительных моментов было больше: семья наловила рыбы, плавала с китами, а также позировала на пляже в соцетающихся купальных костюмах. На одном из снимков Джиган положил Оксане руку на живот, из-за чего поклонники буквально сошли с ума. Подлила масла в огонь и сама Оксана Самойлова, подписав под снимком. что 4 года назад этот отстров подарил им сына.Недолго думая, все подписчики, посчитав, что Оксана показала живот с малышом, который появится на свет чуть меньше, чем через девять месяцев, принялись поздравлять будущую маму с зачатием."Ждем пятого", "Маврикий подарил вам второго сына", "Братишка для Давидика", "Беременна", – слились в экстазе фанаты Оксаны Самойловой и Джигана.