Свалки заполоняют Россию, а жители мирового океана массово гибнут из-за тонн пластиковых отходов. Халатное отношение общества к окружающей среде приводит к тому, что мусор становится угрозой для будущих поколений.

Свалкизаполоняют Россию, а жители мирового океана массово гибнут из-за тонн пластиковыхотходов. Халатное отношение общества к окружающей среде приводит к тому, чтомусор становится угрозой для будущих поколений.Мусорный кризис давно стоит на повестке дня, однако меры поего ликвидации ничтожно малы. Главные шаги к решению проблемы: осознанноепотребление ресурсов и грамотное обращение с отходами. В противном случае потомкиполучат в наследство загубленную планету с расшатанной экосистемой.Увы, пока масштаб бедствия в полной мере оценили не все. Однакоесть здоровые в восприятии экологии люди, которые хотят сберечь планету отмусора и доказывают это. У них сформировались полезные привычки, которые важнои нужно прививать повсеместно.Привычка №1: ходить в кафе со своей кружкойНе брать в общепите одноразовые стаканы — благое дело,особенно, на постоянной основе. Казалось бы, кардинально это ситуацию неисправит, но считайте сами: на Земле живут около 8 млрд людей, и если хотя бы четвертьоткажется от пластиковых сосудов…Привычка №2: отдавать другим ненужные вещиСтарая вещица, которая давно мозолит глаза, может пригодитьсякому-то другому. А если вы поделитесь ей безвозмездно, получите плюсик к карме.То же самое касается одежды не по размеру.Привычка №3: использовать в магазине сумку-шоперХодить за продуктами с авоськой или тканевым мешком — это экономичнов плане денег и, конечно же, экологично. Долой мусор! Сумка-шопер служит долго,она прочнее одноразовых пакетов, которые продаются на кассе.Привычка №4: чинить поломанное и зашивать дырявоеЧеловек 21 века избалован обилием доступных новенькихтоваров: скупает все подряд без особой нужды. В советское время было иначе —вещи берегли как зеницу ока, да еще и передавали из поколения в поколение. Порабрать пример с бабушек и дедушек! Не спешите выбрасывать в мусор то, что ещеможно реанимировать.Привычка №5: разделять отходыВ ряде европейских стран граждан обязывают сортироватьотходы в помойном ведре, правила действуют на законодательном уровне. В России жеэта тенденция развивается слабо — контейнеры для раздельного сбора встретить можнодалеко не везде. Все же старайтесь сортировать мусор дома, это дело привычки. Найдитена карте сайта удобный пункт приема вторсырья, пользуйтесь его функционалом, и тогда планетаскажет вам спасибо.