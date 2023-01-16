Стоимость работ составила почти 18 млн рублей.

Подрядчик сорвал сроки госконтракта на ремонт поликлиники в посёлке Бавлены. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Кольчугинская ЦРБ и ООО «ЛЕАР» 19 сенитября договорились о капремонте помещения Бавленского поликлинического отделения. Стоимость работ составила почти 18 млн рублей. Сдать объект компания обязалась до 23 декабря прошлого года. Однако уже наступил 2023-ий, но пациенты обновлённое медучреждение так и не увидели.Генеральному директору «ЛЕАР» внесено представление. Прокуроры внимательно бдят за исполнением госконтракта.