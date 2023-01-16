Жена Меладзе вышла на связь.

Жена Меладзе вышла на связь.Недавно певец Валерий Меладзе угодил в крупный скандал во время концерта в Дубае. После выступления его подкараулил зритель и крикнул ему фразу "Слава Украине!", на что в ответ Меладзе машинально продолжил ставший уже националистическим привестственный лозунг. Видео быстро распространилось по Сети и вызвало огромный общественный резонанс. Певца затравили за антироссийскую позицию и погнали в шею вон из страны вместе со всей семьей.Супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева до последнего не комментировала инцидент, но на днях наконец прервала молчание. Певица опублиовала свежий снимок и призналась, что сильно скучает по своей публики.Также Алибина Джанабаева рассказала, куда исчез ее муж Валерий Меладзе после призывов лишить его российского гражданства. В ответ на предположение о том, что Меладзе "прячется в Эмиратах", она ответила нет. По ее словам, муж уже оттуда улетел. Но если она сама все еще там, выходит, что Меладзе бросил Джанабаеву с ребенком на руках.Наплмним, недавно Альбина Джанабаева стала матерью. В апреле прошлого года 42-летняя бывшая солистка группы "ВИА Гра" родила дочь. Для Меладзе это был уже шестой ребенок.