Главные новости к этому часу: Ветхий на полуразрушенный. - Из аварийного - в полуаварийный дом....

Главные новости к этому часу:Ветхий на полуразрушенный.- Из аварийного - в полуаварийный дом. Почему управляющая компания в Лакинске не решает проблем с социальным жильем?Современное село.- Робототехника и конструирование - для детей в селе. В Борисовском Суздальского района после капремонта открылся долгожданный дом культуры.Бал журналистов.- За журналистское мастерство. На традиционном балу прессы вручили премию имени Николая Демьянова. Кто ее получил?