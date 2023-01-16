Главные новости к этому часу:
Ветхий на полуразрушенный.
- Из аварийного - в полуаварийный дом....
Главные новости к этому часу:
Ветхий на полуразрушенный.
- Из аварийного - в полуаварийный дом. Почему управляющая компания в Лакинске не решает проблем с социальным жильем?
Современное село.
- Робототехника и конструирование - для детей в селе. В Борисовском Суздальского района после капремонта открылся долгожданный дом культуры.
Бал журналистов.
- За журналистское мастерство. На традиционном балу прессы вручили премию имени Николая Демьянова. Кто ее получил?