Нового председателя избрали ещё в конце прошлого года, но официально дела ему передали 16 января.

Совет отцов Владимира возглавил Дмитрий Жученко. Нового председателя избрали ещё в конце прошлого года, но официально дела ему передали 16 января.«Статус отца объединяет вне зависимости от социальных различий и особенностей. Вместе мы решаем общие проблемы по обеспечению безопасности и благополучия наших детей», – подчеркнул член Общественной палаты Дмитрий Жученко.В будущем движение планирует активно участвовать в мероприятиях всероссийского объединения.Добавим, что прежний руководитель общественной организации Евгений Алексеенко решил сосредоточиться на преподавательской деятельности. Он отработал на своём посту шесть лет.