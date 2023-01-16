Прощание пройдет в пятницу, 20 января, с 09:00 до 10:00, в Прощальном зале Похоронного дома...

Прощание пройдет в пятницу, 20 января, с 09:00 до 10:00, в Прощальном зале Похоронного дома "Ритуал-93", по адресу г.Владимир, ул.Вокзальная, 47, сообщает источник, близкий к семье Павла Генриховича Антова.Напомним, прах депутата Законодательного собрания Владимирской области Павла Антована днях был доставлен в Россию.Известно, что Павел Антов погиб в результате несчастного случая в Индии, в штате Одиша. Туда он отправился в составе группы российских туристов.