Во Владимире утром 16 января произошло несколько ДТП с одним пострадавшим, которые значительно затруднили движение транспорта, в том числе общественного. Подробности рассказали в

Во Владимире утром 16 января произошло несколько ДТП с одним пострадавшим, которые значительно затруднили движение транспорта, в том числе общественного. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии. В 7 часов утра на улице Большой Нижегородской произошли сразу два ДТП с тремя автомобилями. В 7:35 случилась авария на улице Горького у дома №56. Водитель проехал на красный свет,