В результате аварий пострадал ребенок.

Утром во Владимире из-за серии ДТП образовались километровые пробки. Как сообщает мэрия, движение транспорта затруднено из-за нескольких аварий в восточном районе города и на улице Горького.Так, на Большой Нижегородской в 7 утра одновременно произошли два происшествия. В районе дома № 91 «А» столкнулись три автомобиля. В 8.30 две машины не смогли разъехаться на улице Добросельской-171 «Б». а в 7.35 на Горького-56 лихач проехал на красный и сбил ребенка.В горадминистрации уточняют, что в других авариях никто не пострадал, но на улицах Комиссарова, Юбилейной и Добросельской образовались заторы. Движение в сторону центра оказалось затруднено. По данным ГИБДД, причиной ДТП стали невнимательность водителей и несоблюдение скоростного режима.