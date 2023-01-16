В 2023 году для жителей Владимирской области в бюджете предусмотрено 10,2 млрд рублей социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 10,2 млрд рублей – на 6,1%

В 2023 году для жителей Владимирской области в бюджете предусмотрено 10,2 млрд рублей социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 10,2 млрд рублей – на 6,1% больше, чем было выделено в 2022 году. Деньги распределятся следующим образом: – семьям с детьми (более 70 тыс. семей) – 4,9 млрд рублей; – ветеранам труда и