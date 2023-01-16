В музее-заповеднике «Александровская слобода» 16 число января знает каждый сотрудник, и это логично: в 1547 году этот день навсегда вошел в русскую историю - Иван IV венчался на царство!

В музее-заповеднике «Александровская слобода» 16 число января знает каждый сотрудник, и это логично: в 1547 году этот день навсегда вошел в русскую историю - Иван IV венчался на царство! И несмотря на то, что царями и государями именовали его деда и отца, первым «венец восприял» Иван Грозный. Хотя еще Василию III королевский титул предлагал император Священной Римской империи. Но великий князь понимал, что милость не бескорыстна: за титул страна неизбежно попадет в зависимость Европы, и предложение было отвергнуто.В то время «... Легализация царской власти могла быть осуществлена по нескольким принципам: ... получить признание от правомочного владетеля – Императора Священной Римской империи с благословления Папы и одобрения европейских монархов; ... доказать «изначальность» прав Великих Московских князей на Царский титул ... и объявить Русь законной преемницей Византийской империи...», - считал болгарский исследователь Г.П. Бакалов. Так или иначе, молодой Грозный решил навсегда узаконить равенство русского правителя среди западных монархов.Ход Венчания на царство спланировал митрополит Макарий, которому Иван безмерно доверял. В Успенском соборе Москвы он возложил на Ивана Васильевича крест Животворящего Древа, шапку Мономаха и бармы, после чего митрополит помазал миром и благословил правителя. С того дня все Рюриковичей и Романовы венчались на царство только в Успенском соборе Московского Кремля, даже когда столицу перенесли в Петербург. А Иван IV, сохранив титул Великого князя, именовал себя в документах и бумагах преимущественно царем.Венчание на царство – итог невероятно сложного пути развития русской государственности. Страна, уже независимая от татарского ига и объединенная рукой Ивана Грозного, стала вести собственную политику. Об этих важнейших событиях и мятежной эпохе первого русского царя образно и детально всегда расскажут в единственном мире «музее Ивана Грозного» - музее-заповеднике «Александровская слобода».