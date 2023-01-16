В Доброграде Владимирской области начала работать собственная администрация города С 1-го января...

В Доброграде Владимирской области начала работать собственная администрация городаС 1-го января 2023 года в Доброграде начала работу администрация города.Глава Доброграда Алла Кочеткова отметила, что «Администрация будет заниматься экономикой, финансами, градостроительством, благоустройством города и его инженерным каркасом: дорогами и коммуникациями, муниципальным контролем за исполнением всех вышеперечисленных вопросов».Сейчас формируется команда Администрации, сообщается на сайте города.Офис Администрации находится по адресу: Звездный бульвар, д. 2, подъезды 3 и 4.Напомним, что в начале 2022 года в городе прошёл референдум о выходе из состава Новосельского МП, в результате чего он стал городским поселением посёлок Доброград. Теперь в Доброграде начал работу и орган исполнительной власти – Администрация города.16 апреля 2022 года Сергей Волков стал первым главой городского поселения Доброград.Фото из архива ГТРК "Владимир"