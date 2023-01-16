В Гусь-Хрустальном будут судить водителя, который бросил 17-летнего пассажира на месте ДТП. Об...

В Гусь-Хрустальном будут судить водителя, который бросил 17-летнего пассажира на месте ДТП.Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области. Выяснилось, что в августе прошлого 2022-го года обвиняемый, управляя автомобилем «LIFAN», двигался по дороге (в поселке Уршельский) в сторону города Гусь-Хрустальный.Превысив скорость, водитель не справился с управлением. Произошло опрокидывание в кювет. В результате 17-летний пассажир серьёзно пострадал.Водитель, видимо испугавшись ответственности, скрылся с места ДТП. Его сотрудники полиции поймали чуть позже. Как было установлено, он находился в состоянии алкогольного опьянения.Оказалось, что мужчина и ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за нетрезвую езду. И даже был лишен водительского удостоверения.В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.Фото: pxfuel.com