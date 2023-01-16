В Гусь-Хрустальном районе прокуратура обнаружила дом с незаконными эмигрантами. А это «более 20»...

В Гусь-Хрустальном районе прокуратура обнаружила дом с незаконными эмигрантами.А это «более 20» иностранных граждан республик Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Армения, Айзербайджан. Все они были зарегистрированы в посёлке Анопино у местной жительницы, которая и предоставляла нужные документы в отдел миграции МО МВД России «Гусь-Хрустальный».Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Материал проверки был направлен в следственные органы. Возбуждены уголовные дела по ст. 322.2 УК РФ («фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту жительства в Российской Федерации») и по ст. 322.3 УК РФ («фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»).Фото: pxfuel.com