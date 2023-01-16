Сотрудники уголовного розыска задержали в Кольчугинском районе 37-летнего уроженца города Ульяновска, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в УМВД России по Владимирской

Сотрудники уголовного розыска задержали в Кольчугинском районе 37-летнего уроженца города Ульяновска, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в УМВД России по Владимирской области. По данным следствия, парень разместил в интернете объявление об изготовлении и продаже декоративных водопадов для помещений. Никакой фирмы, занимающейся этим, конечно же не было. Предложение заинтересовало 28-летнего кольчугинца. Он согласовал эскиз, обсудил