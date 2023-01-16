Днем 16 января на трассе Р-132 «Золотое Кольцо» в Суздальском районе произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб водитель иномарки. Его личность

Днем 16 января на трассе Р-132 «Золотое Кольцо» в Суздальском районе произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб водитель иномарки. Его личность устанавливается. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, авария произошла на 261 км трассы Р-132 «Золотое Кольцо» у села Павловское Суздальского района. Около 14:20 водитель Mazda выехал на встречную полосу,