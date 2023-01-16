13 января в селе Борисовское Суздальского района прошло торжественное открытие Дома культуры после капремонта. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. В 2022 году на

13 января в селе Борисовское Суздальского района прошло торжественное открытие Дома культуры после капремонта. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. В 2022 году на работы в учреждении было направлено 22,7 млн рублей, еще 16,5 млн выделено на его оснащение. В ДК отремонтировали крышу, фасад, заменили окна и систему отопления. Обновили зрительный зал, фойе, коридоры