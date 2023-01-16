Генеральному директору компании внесено представление.
В Суздальском районе застройщик сдал дом с неотремонтированными квартирами. На защиту прав местных жителей встала прокуратура.
ООО «СТК «Стратегия» построила в Боголюбово трехэтажный 30-квартирный дом. Власти в середине июля выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако три квартиры остались без обещанного ремонта - оштукатуривания несущих стен и черновой стяжки пола. К слову, их собственники так и не получили ключи от квартир.
Генеральному директору компании внесено представление. Прокуроры обещают проследить за устранением нарушений.