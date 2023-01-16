Владимирцы сообщают, что их инициативу поддержало руководство города.

Жителям Владимира предлагают проголосовать за решение транспортного коллапса. В соцсетях создан на тему запуска дополнительных маршрутов в Юрьевец и Энергетик.«В связи с ухудшением транспортного сообщения в указанных микрорайонах администрации предложено рассмотреть запуск автобусов малого класса с интервалом 6-10 минут. Руководство города поддержало инициативу. Перевозчик нашёлся. Осталось узнать мнение горожан», - пишут организаторы.Уже более 1400 человек, подавляющее большинство, высказались «За». Проголосовать можно по .