Стало известно о вдовьем проклятьи Наташи Королевой.

Стало известно о вдовьем проклятьи Наташи Королевой.21 августа в 2003году в Санкт-Петербурге был зарегистрирован брак эстрадной артистки НаташиКоролевой и стриптизера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан.Вместе они воспитали единственного сына Архипа. Спустя почти 20 лет бракасупруги продолжают жить вместе. Даже просочившиеся в Сеть признания в изменахне смогли разрушить долгие отношения.Однако, разговорыо несчастливой судьбе Наташи Королевой продолжают появляться. Так, мужу певицы,можно сказать, предрекли ранний уход. Всему виной может стать имя артистки.Эксперты говорят, что женщины с таким именем привыкли быть главными,доминирующими персонажами в отношениях.Нередко случаетсятак, что спокойные и меланхоличные мужья Наташ просто не выдерживают темпа жизнисвоих избранниц. Постоянная гонка заставляет мужчин быстро истощаться. Это, всвою очередь, приводит к быстрому уходу мужчин из жизни.Конечно, пока нетникаких предпосылок к исполнению такой вдовьей судьбы Наташи Королевой. Нажизнь Наташи и Тарзана может повлиять множество факторов. Пока поклонникам остаетсяследить за любимой пара и верить в их искренние чувства.