Вести. Век ХХ: как во Владимирской области в 1972 году готовили к открытию легендарный ресторан...

"33Live.Ru Век ХХ": как во Владимирской области в 1972 году готовили к открытию легендарный ресторан "Сказка"?В нашей рубрике "33Live.Ru Век Двадцатый" - ностальгическое видео.Зима 1972 года. В Киржачском районе готовят к открытию легендарный ресторан "Сказка". Деревянный сруб, чучело медведя у входа и вкуснейшая еда в глиняных горшочках.Много лет посещение придорожного кафе оставляло у путешественников и и туристов самые "сказочные" впечатления. Для некоторых заехать сюда было традицией, ритуалом.Увы, ресторан постигла печальная участь, в сентябре 2016 года там случился сильнейший пожар, который положил "Сказке" конец.Представляем вашему вниманию - кадры из советского киножурнала.