Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Ветхий новострой Из аварийного дома - в предаварийный...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- "Ветхий новострой"Из аварийного дома - в предаварийный новострой. Почему взамен ветхого фонда жители Лакинска получили текущую крышу и трещины в стенах?- "Интернет-сводка"Лютые морозы, мусорный коллапс и потрясающие рассветы. Самые яркие кадры - в нашем сетевом обзоре.- "Билет в сказку"И передвижная резиденция Деда Мороза - в 33 регионе. Новогодний экспресс из Великого Устюга сделал остановку в Коврове.