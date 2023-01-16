Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Ветхий новострой
Из аварийного дома - в предаварийный...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- "Ветхий новострой"
Из аварийного дома - в предаварийный новострой. Почему взамен ветхого фонда жители Лакинска получили текущую крышу и трещины в стенах?
- "Интернет-сводка"
Лютые морозы, мусорный коллапс и потрясающие рассветы. Самые яркие кадры - в нашем сетевом обзоре.
- "Билет в сказку"
И передвижная резиденция Деда Мороза - в 33 регионе. Новогодний экспресс из Великого Устюга сделал остановку в Коврове.