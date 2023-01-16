Владимирская команда взяла серебро на Чемпионате русских троек 15 января на ипподроме в Костроме...

Владимирская команда взяла "серебро" на Чемпионате русских троек15 января на ипподроме в Костроме прошёл Чемпионат Русских троек. За золото боролись семь призовых команд из Костромской, Архангельской, Владимирской и Вологодской областей.Второе место Чемпионата заняла тройка под управлением нашего земляка Василия Минчева.Турнир прошел в два этапа. В первом - команды показали навыки выездки лошадей и умение управлять ими. Второй этап дал возможность участникам показать наилучшую резвость в заезде на 1200 метров.Фото: https://adm44.ru