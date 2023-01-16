Владимирские автовладельцы могут бесплатно перевести свой автотранспорт на природный газ. Программа...

Владимирские автовладельцы могут бесплатно перевести свой автотранспорт на природный газ. Программа компании "Газпром газомоторное топливо", которая уже действует в ряде субъектов, с этого года заработала и в нашем регионе, сообщает пресс-служба Правительства.Впрочем, "бесплатно" это очень условно. За установку газобалонного оборудования все равно придется заплатить. Можно оформить пятилетнюю рассрочку. И гасить ее средствами, потраченными на заправку транспорта. Все расходы таким образом получится окупить чуть ли не в первый год, но для этого надо проехать не меньше тридцати пяти тысяч километров. Добавлю, что во Владимирской области собственники авто, которые используют природный газ в качестве моторного топлива, получают скидку на уплату транспортного налога - 20%.