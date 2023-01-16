Причина - огромное количество жалоб владимирцев на работу общественного транспорта.

Дмитрий Наумов инициировал проведение комиссии по организации общественных перевозок. Об этом он сообщил в соцсетях.Причина - огромное количество жалоб владимирцев на работу общественного транспорта. Власти рассмотрят варианты санкций к перевозчикам, систематически нарушающим график движения.К заседанию управление транспорта подготовит информацию о конкретных маршрутах с указанием номеров автобусов и троллейбусов, дат и времени нарушений. Дата проведения совещания пока не называется.В свою очередь, Александр Авдеев также прокомментировал ситуацию с общественным транспортом в столице Владимирской области.«В комментариях горожане обращают внимание на недостаточное количество маршрутов, перегруженный трафик, длительное ожидание на остановках. Обсудили этот вопрос с мэрией. Разработаем комплекс мер по изменению обстановки. Также будем решать вопрос с обновлением автопарка. Процесс не быстрый, но, думаю, постепенно проблема будет исчерпана», - подчеркнул он.Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, что в городе могут запустить новые маршруты до Энергетика и Юрьевца.