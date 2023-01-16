Владимирским подросткам станет проще устроиться на работу. Госдума готовится рассмотреть...

Владимирским подросткам станет проще устроиться на работу. Госдума готовится рассмотреть законопроект, который упростит процедуру трудоустройства юных граждан в возрасте 14 лет и старше. Инициативу уже одобрил профильный комитет.Для оформления трудового договора больше не потребуется согласие органов опеки и попечительства. Именно из-за юридических рисков работодатели чаще всего отказывают несовершеннолетним в приеме на работу. Хотя спрос на вакансии среди подростков, особенно - в период летних каникул - очень большой. Согласно исследованию, больше девяноста процентов старшеклассников хотели бы иметь возможность подзаработать летом.