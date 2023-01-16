Вахтанг Кикабидзе имел проблемы с психосоматикой, уверена певица Азиза.

Вахтанг Кикабидзе имел проблемы с психосоматикой, уверена певица Азиза.В минувшее воскресенье, 15 января, миллионы людей по всему миру потеряли любимого с детства актера и певца. Ушел из жизни Народный артист Грузинской ССРВахтанг Кикабидзе. Долгое время 84-летняя звезда советских фильмов боролось с тяжелейшим недугом. Однако, как оказалось, режиссер и сценарист страдал не только почек.Популярная российская и узбекская певица Азиза уверена, что у легендарного Мимино были проблемы с психосоматикой. Об этом она рассказала в интервью газете "Московский комсомолец". Из ее слов можно сделать вывод, что знаменитый грузин сам вогнал себя в гроб.Азиза подчеркнула, что Вахтанг Кикабидзе был очень сострадательным человеком, многие события пропускал через себя. По словам певицы, актер мало с кем делился "внутренней болью", копил ее в себе. Она также обратила внимание на проблемы звезды советского кино с психосоматикой.К слову, у артиста, действительно, было много личных драм: в конце 2021 года он потерял любимую и единственную супругу. Кроме того, здоровье не позволяло активно выступать, актер все реже выходил на сцену, не видел поклонников. Можно сказать, он потерял все, что ему было дорого.Как отметила его близкая подруга, Народная артистка СССР Нани Брегвадзе, в последние дни жизни герой картины "Мимино" даже не мог разговаривать. Об этом сообщает . Вахтанг Кикабидзе умер в клинике, уточняет телеканал "".Он оставил после себя богатое духовное наследие. Визитной карточкой артиста стали множество фильмов и песен, в том числе, "Мои года – мое богатство", напоминает "".