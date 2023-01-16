Проститься с основателем группы компаний «Владимирский стандарт» можно будет с 9 до 10 утра в зале Похоронного дома «Ритуал-93».

Прощание с прахом Павла Антова состоится 20 января. Родственникам в Индии депутата доставили из Индии урну с его останками.Проститься с основателем группы компаний «Владимирский стандарт» можно будет с 9 до 10 утра в зале Похоронного дома «Ритуал-93». Напомним, что за два дня до трагедии меценату исполнилось 65 лет.Павел Генрихович родился в подмосковном городе Воскресенске. В 2000 году основал ГК «Владимирский стандарт», которая за несколько лет стала одной самых успешных в регионе. Парламентарий занимался активной общественной деятельностью, поддержкой творческих детей и был известным меценатом. В ЗС он занимал пост председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Женат, есть дочь.Ранее соболезнования родным парламентария выразили спикер ЗС Владимир Киселёв и